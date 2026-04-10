Kemerburgaz’da kameralı takip

Galatasaray'da Kemerburgaz'da olağanüstü hâl ilan edildi. Teknik direktör Okan Buruk'un, Göztepe maçı sonrasında yaptığı açıklamalarda ilk 11'i dışarı sızdıranlara tepki göstermesi
ve "Büyük hainlik yapılıyor" sözleri dikkat çekti. Okan Buruk ve kurmayları, ilk 11'in önceden basına yansıması ile ilgili yönetimle de görüşerek dikkat çekici önlemler almaya hazırlanıyor. Gerekirse tesislerdeki kameralardan son taktik idmanları görevi olmadığı halde takip eden olup olmadığına bakma kararı da sarı-kırmızılı i