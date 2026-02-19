Kemerburgaz’da kazandı!

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

hem saha içi hem saha dışında Juventus sınavına kusursuz hazırlandı. Teknik direktör Okan Buruk, cuma akşamı Eyüpspor ile oynanan lig maçında Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'i dinlendirdi. Juventus maçında hücum futbolundan vazgeçmeyen Buruk, cesaretinin karşılığını 5 golle aldı.Pazar günü Kemerburgaz'da futbolcu eşleri ve çocuklarıyla yemek organizasyonu düzenlendi. Tesisteki bu sevgi ortamı, Okan Buruk ve oyuncularını Juventus maçı öncesi kenetledi.