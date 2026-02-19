Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Kemerburgaz’da kazandı!
Giriş Tarihi: 19.02.2026

Kemerburgaz’da kazandı!


Galatasaray hem saha içi hem saha dışında Juventus sınavına kusursuz hazırlandı. Teknik direktör Okan Buruk, cuma akşamı Eyüpspor ile oynanan lig maçında Sallai, Jakobs, Torreira, Sara ve Barış Alper'i dinlendirdi. Juventus maçında hücum futbolundan vazgeçmeyen Buruk, cesaretinin karşılığını 5 golle aldı. Başkan Dursun Özbek de Juventus'u düşünerek elini cebine attı. Geçen hafta takımın birikmiş prim alacakları tamamen ödendi. Pazar günü Kemerburgaz'da futbolcu eşleri ve çocuklarıyla yemek organizasyonu düzenlendi. Tesisteki bu sevgi ortamı, Okan Buruk ve oyuncularını Juventus maçı öncesi kenetledi.


