Kemerburgaz’da kazandı!

Osimhen, 3-0'lık Fenerbahçe zaferinin ardından "Son üç idmanda çok iyi mücadele ettik. Bu, maçtan bile daha istekli, şiddetli ve yorucu idmandı"
dedi. Osimhen'in özellikle cuma ve cumartesi günü Kemerburgaz'da gerçekleşen antrenmanlara damgasını vurduğu ortaya çıktı. "Hepinizden daha çok çalışacağım" diyerek takım arkadaşlarına seslenen Nijeryalı yıldız, tesisteki negatif havayı bir anda pozitife çevirdi. Osimhen'e antrenmanda Sane de eşlik edince Buruk rahatladı ve Fenerbahçe planlamasını hücum ağırlıklı bir futbol üzerine yaptı. Beraberlik yeterli olmasına rağmen sarı-kırmızılı takım derbiyi farklı kazandı.