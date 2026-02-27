Kenan övüldü! Barış ve Osimhen kahraman ilan edildi

G.Saray'ın Juventus'u devre dışı bırakması İtalya'da yine manşetlere taşındı.. Çizme basını maçın kahramanı olarak Osimhen'i ilan etti. Osimhen'in Juventus'un "Düşlerini söndürdüğü"
ifade edildi. Corriere dello Sport gazetesi "Juventus elendi" başlığıyla verdiği maç haberinde, "Galatasaray
, stadı uzatma devrelerinde adeta dondurdu. Osimhen golü attı ama sevinmedi" dedi. Corriere dello Sport'un maç değerlendirmesinde ise Galatasaray'da Barış Alper'e 7 ile en yüksek puan verilirken, Juventus'ta Manuel Locatelli'ye 8, Kenan Yıldız'a da 7 puan layık görüldü.
Juventus'a yakınlığıyla da bilinen Torino merkezli Tuttosport gazetesi de Juventuslu oyuncuların Galatasaray karşısında 90 dakikalık normal sürede skoru 3-0'a getirmesine atfen, "Teşekkürler kahramanlar"
manşetini attı. Ancak uzatmalarda gelen sarı-kırmızılı takım golleri nedeniyle "Dünkü masalsı maçın Juventus için acı bir masala" dönüştüğünü yazdı. La Repubblica gazetesi de maç haberinde, "Siyah-beyazlılar için epik ve lanetli bir gece. 10 kişi kaldılar, mücadele ettiler, 3. golü de buldular ama uzatma devrelerinde Osimhen hayalleri söndürdü" ifadelerine yer verdi. Corriere della Sera gazetesinde de Juventus'un maçın normal süresinde 3 gol atarak, müsabakayı uzatma devrelerine taşıdığını ancak Osimhen'in golüyle teslim olduğunu yazdı.