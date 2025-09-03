Kiralama ile parası çıktı

G.Saray'ın 2023 ara transferde 15 milyon Euro'ya Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo, her sezon düzenli olarak kiralanırken 2 yıl daha kontratı kalsa da şimdiden verilen ücreti geri getirdi.İtalyan oyuncunun kiralık bedellerinden 13.9 milyon Euro kazanıldı. Yeni anlaşmada Udinese'nin satın alma maddesi de bulunuyor.