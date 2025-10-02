Kırmızılar’ı utandırdı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi Liverpool zaferi, Avrupa'da da yankılandı ve Aslan'a övgüler yağdı. İşte dış basının sarı-kırmızılı manşetleri ve yorumları:

THE GUARDIAN: Liverpool için kâbus gecesi. Arne Slot, Liverpool'un başında sadece ikinci kez üst üste yenilgi yaşadı. İstanbul'daki gürültülü gecede Galatasaray'ın galibiyeti Liverpool'u sarstı.

DAILY EXPRESS: Aslan, Liverpool'un işini zora soktu. 2025 standartlarına göre mucize sayılmasa da Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü kâbus gibi geçti. Bu sonuçla birlikte Liverpool'un Şampiyonlar Ligi gruplarında işi daha da zora girdi.

AS: Osimhen'li Galatasaray, Liverpool'u utandırdı. Liverpool'un bir zamanlar 4. Avrupa kupasını kazandığı şehir kâbusa döndü. Slot'un öğrencilerinin kötü performansı, sezonun ikinci yenilgisini getirdi.

INDEPENDENT: Osimhen, Slot'un dikkatsiz Liverpool'unu cezalandırdı. İstanbul'da bu kez bir mucize yaşanmadı. Liverpool'un 20 yıl önce Boğaz kıyısında geçirdiği en ünlü geceden sonra, Kırmızılar yeniden Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorsa böyle savunma yaparak değil, yeni bir mucizeye ihtiyaçları olacak.

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Liverpool çöküşte! Osimhen, Galatasaray'ın zaferini imzaladı. Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere şampiyonu Liverpool dibe vurdu. Ali Sami Yen'de Galatasaray, Victor Osimhen'in 16. dakikada penaltıdan attığı golle dev galibiyete ulaştı.

BBC: Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Galatasaray taraftarlarının yarattığı ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı.

THE TELEGRAPH: Slot'un, Türkiye'de çöküşü...

Transfere 488 milyon Euro harcayan Liverpool, Galatasaray karşısında çaresiz kaldı.

MİRROR: Türk korkusu. Premier Lig'in şampiyonu İstanbul'da yıkıldı… Teknik direktör Slot Galatasaray ile baş edemedi.