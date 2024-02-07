Köhn hazır bekliyor! Sürpriz aday Caner

Sol bek arayışlarına devam eden G.Saray, iki isim üzerine yoğunlaştı. Aslan'ın radarındaki isimlerden Fatih Karagümrüklü Levent Mercan, dün takımının kupa maçında kadroda yoktu. Sarı-kırmızılılar için ortaya atılan bir diğer iddia ise Eyüpspor forması giyen Caner Erkin'in kimseyle anlaşılamazsa son gün transfer edileceği...25 yaşındaki Gana asıllı oyuncunun sözleşmesinin son sezonunun gelmesi sebebiyle Alman ekibi köşeye sıkıştı.