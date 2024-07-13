Kombine fiyatına otopark kartı!

Kapasitesi 53 bine çıkarılan RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, locakombine satışından 42 milyon Euro gelir elde etti.Galatasaray, 27 bin TL olan otopark kartlarıyla ezeli rakiplerinin kombine fiyatlarını bile solladı.Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild'de yer alan habere göre; Hannover, oyuncunun transferindeki geciken ödemeler nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe dava açmaya hazırlanıyor. Ödemelerin yapılması için Galatasaray'a ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği ileri sürüldü. Aslan, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.AVUSTURYA kampına devam eden G.Saray'da dün yenileme antrenmanı vardı. LASK Linz maçının ardından dün yapılan çalışmada rejenerasyon ağırlıklı idman gerçekleştirildi.