Kombine fiyatına otopark kartı!

Kapasitesi 53 bine çıkarılan RAMS Park'ta maçlarını kapalı gişe oynayan Galatasaray, locakombine satışından 42 milyon Euro gelir elde etti. Sarı-kırmızılı kulüp, tribünde para basmaya devam etti ve fiyatı 8 bin 800 TL'den 27 bin TL'ye çıkartılmasına rağmen RAMS Park otopark kartları da satışa çıktığı gibi tükendi.
Galatasaray, 27 bin TL olan otopark kartlarıyla ezeli rakiplerinin kombine fiyatlarını bile solladı. Beşiktaş'ın yenilenen kale arkasında 11-13 bin TL'ye kombine bulmak mümkün. F.Bahçe'de 15 bin TL'lik kale arkası kombineleri, öğrencilere 9 bin TL'den satılıyor.
KÖHN İÇİN BÜYÜK TEHLİKE!
Galatasaray'ın ocak ayında kadrosuna kattığı Derrick Köhn için Alman basınında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bild'de yer alan habere göre; Hannover, oyuncunun transferindeki geciken ödemeler nedeniyle sarı-kırmızılı kulübe dava açmaya hazırlanıyor. Ödemelerin yapılması için Galatasaray'a ihtar çekildiği, aksi takdirde dava açılacağının belirtildiği ileri sürüldü. Aslan, 25 yaşındaki sol beki, kış transfer döneminde 3.3 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etmişti.
AVUSTURYA'DA YENİLEME İDMANI
AVUSTURYA kampına devam eden G.Saray'da dün yenileme antrenmanı vardı. LASK Linz maçının ardından dün yapılan çalışmada rejenerasyon ağırlıklı idman gerçekleştirildi.