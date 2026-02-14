Kral döndü aslan coştu

İCARDİ+OSİMHEN=30 GOL

9 Kasım 2025'teki Kocaeli deplasmanından sonra ilk kez birlikte oynayan İcardi&Osimhen ikilisi, Eyüpspor maçında şov yaptı. İcardi'nin hattrickle damgasını vurduğu mücadelede Osimhen iki asiste imzasını koydu. Osimhen ve İcardi bu sezon 15'er golle toplam 30 kez ağları sarsmış oldu.

JUVENTUS'U SEVERİM!

Mauro İcardi maçın ardından Juventus maçı ile ilgili konuştu. "Forvet olarak amacınız rekorlar kırmaktır. Bu hikâyelerin Galatasaray tarihine ekleniyor olması beni çok mutlu ediyor" diyen Tangocu, Juventus'a ise mesajını verdi: "Sampdoria ve İnter ile Juventus'a çok gol attım. Onlar benim favorim, oynamayı seviyorum. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etmek istiyoruz. Büyük takımlara karşı iyi oynuyoruz. Şampiyonlar Ligi gecesini iyi geçirip kazanmak istiyoruz."





SIK SIK ATIYOR!

İcardi, Süper Lig'de 13 gole ulaşıp krallık yarışında 15'er golle Onuachu ve Shomurodov'un peşine takıldı. Arjantinli oyuncu bu sezon Süper Lig'de 73 dakikada bir gol atarak (945 dakika/13 gol) lig kariyerinin en sık fileleri bulduğu dönemini yaşıyor



HAGİ'DEN SONRA EN YAŞLI HAT-TRİCK!

Gecenin oyuncusu olan Mauro İcardi, G.Saray forması ile hat-trick yapan en yaşlı ikinci yabancı futbolcu oldu. 33 yaşındaki yıldız forvetten daha büyük olarak bunu Şubat 1999'da Bursaspor karşısında Gheorghe Hagi (34) başarmıştı.



YUNUS HIZLI BAŞLADI!

Rize'nin ardından Eyüpspor karşısında da ağları sarsan Yunus Akgün, 1 dakika 23 saniyede sevinmeyi bildi. Milli oyuncu, G.Saray'ın bu sezon Süper Lig'deki maçlarında iç sahada en erken golünü filelere yolladı.

SİNGO: FORVETTE BİLE OYNARIM!

G.SARAY'DA "Stoper mi sağ bek mi oynamalı" tartışmaları yapılan Singo'dan açıklama geldi: "Hocam nereye koyarsa, orada kendimi iyi hissederim. Tercih ettiğim özel bir pozisyon yok. Osimhen'in pozisyonunda bile oynayabilirim."