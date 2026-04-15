Latinlere veda yolda

Muslera'nın 14 sene kalesini koruduğu Galatasaray, yıllardır benimsediği Latin ekolüne sezon sonunda veda edebilir. Sözleşmesi haziran ayında bitecek Arjantinli İcardi'ye yeni teklif yapmayan sarı-kırmızılı kulüp, Kolombiyalı Asprilla'nın opsiyonunu kullanmayacak. Şampiyonluğun tehlikeye girmesiyle Torreira ve Sanchez'in durumu da kritik bir hâl aldı. Güney Amerika'ya dönme isteğini çoğu röportajında dile getiren Uruguaylı Torreira ile sezon sonunda yollar ayrılabilir. Galatasaray cephesi, iyi bir teklif gelmesi halinde Kolombiyalı Sanchez'in satışına da sıcak bakıyor. Dört sezondur aynı oyuncu grubuyla ilerleyen sarı-kırmızılıların bu sezon Süper Lig'de daha çok puan kaybetme sebebi, doymuşluk ve mental yorgunluk olarak gösteriliyor. Teknik heyet ve yönetim, şampiyonluk halinde de kadroda değişime gitmeyi planlıyor.



Mauro İcardi:

Bu sezon Süper Lig'de 27 maça çıkan İcardi, 13 gol attı. Asist yapamayan Arjantinli, maç başına 1.8 şut ortalaması yakalarken %78 pas oranına ulaştı. İcardi'nin maç başı dribbling ortalaması ise 0.1.



Davinson Sanchez:

26 lig maçına çıkan Davinson 1 kez fileleri sarstı. %90 pas oranının yanı sıra maç başına 1 top kazanan Kolombiyalı, 0.3'lük dribbling ortalamasına ulaştı. Her karşılaşmada ortalama 1.8'lik hava topu kazandı.



Lucas Torreira:

İki golünün yanı sıra 4 kez asist yapan Torreira, 26 lig maçına çıktı. Maç başına 0.7 şut, 0.2 dribbling, 1 top kazanma oranları bulunan Uruguaylı %91 pas oranına sahip.



Onyekuru kadro dışı

G.Saray'ın cumartesi günü karşılaşacağı rakibi Gençlerbirliği'nde sürpriz gelişme yaşandı. Başkent ekibinin Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru kadro dışı bırakıldı. Bu kararın yönetim ve teknik direktör Volkan Demirel'in ortak değerlendirmeleri sonucu alındığı belirtildi. Onyekuru'nun eskiden G.Saray'da forma giymesi sebebiyle böyle bir karara varıldığı öğrenildi.



'Hakan'a resmi teklif gelmedi'

Serie A ekibi Inter forması giyen 32 yaşındaki milli orta saha Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri Gordon Stipic, İtalyan basınına oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Stipic, "Hakan Çalhanoğlu, Inter'de çok mutlu. G.Saray'a transferiyle ilgili spekülasyonlar geçmişte de sık sık gündeme geldi ve şimdi yeniden konuşuluyor. Ne geçen yaz ne de ocak ayında G.Saray ile herhangi bir görüşme oldu. Hiçbir zaman somut bir talep ya da resmi girişim söz konusu olmadı'' ifadelerini kullandı