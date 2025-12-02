Lider geldik lider gidiyoruz

Aslan'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, son dakika golü ile üzüldüklerini söyledi. Maça istedikleri gibi başladıklarının altını çizen milli kaleci, şöyle dedi: "Golü bulduk. İlk 45 dakika iyi oynadık. Fenerbahçe zaman zaman etkili oldu ikinci yarıda. Ancak, çok net bir fırsat yarattıklarını hatırlamıyorum. Maç kontrolümüzdeydi, son dakikadaki golle üzüldük. Takım arkadaşlarım çok iyi mücadele etti. Kazanmaya yakın taraf bizdik. İşimize konsantre olduk. En iyi performansımızı gösterip galibiyet istiyorduk. Lider geldik, lider dönüyoruz. Yenilmemek de önemli."