Lideriniz konuşuyor

Galatasaray'ı üst üste 4. şampiyonluğa taşımaya hazırlanan teknik direktör Okan Buruk, kritik süreçte liderlik dersi verdi. Yıldızlarla dolu kadrosunda herkesi mutlu etmeyi başaran Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganını bu kez Samsun'da gerçeğe dönüştürmeye motive oldu. 2021-22 sezonunu 13. sırada tamamlayan sarı-kırmızılı takımın 2022 yazında başına geçen Buruk, 4 sezondur zirveden inmiyor. Bu süreçte Süper Lig'de geride kalan 141 haftanın 99'unda lider Galatasaray yazıyordu. Buruk döneminde yüzde 70 en tepede olan Aslan, bu sezon 3. haftada oturduğu liderlik koltuğundan hiç kalkmadı.





DÜNYA'NIN GÖZÜ BURADA

G.SARAY'DA taraftara açık yapılan antrenman, büyük ilgi gördü. Futbolseverlerin akın ettiği statta boş yer kalmazken meşale şovu ise görsel olarak büyük beğeni aldı. Dünya basını ise sarı-kırmızılıların bu şölenini manşetlerine taşırken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi.



SON 4 SEZONDAKİ LİDERLİK SAYISI

SEZON MAÇ LİDERLİK

2022-23 36 22

2023-24 38 14

2024-25 36 34

2025-26 31 29