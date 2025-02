Ligi erken bitireceğiz!

Maç sonrası arkadaşlarının yanına kadar giderek özel olarak kutladığı Fernando Muslera, şampiyonluk için sonuna kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi. Derbide aldıkları 1 puanın değerine dikkat çeken kaptan, "Rakibimizle olan puan farkını devam ettiriyoruz ve ayrıca ligde yolumuza namağlup olarak da devam ediyoruz. Bu da bizim için çok önemli. Şampiyonluk yarışında yolumuza devam edeceğiz. Bu derbi çok şey ifade ediyor. Sadece futbolcular için değil iki takım taraftarları ve basın için de anlamı çok farklı ve büyük. Sahadaki herkes, takım arkadaşlarıyla birlikte duygusal olarak hareket ediyor. Bazen gerilim de olabiliyor" dedi.

HER MAÇIMIZI KAZANMAMIZ GEREKİYOR

Bu maçta alınan beraberliğin adil sonuç olduğuna dikkat çeken 38 yaşındaki kaleci, "Deplasmanda kazandık, burada kaybetmedik. Her hafta, her maçı kazanmalıyız. İnşallah ligi erken şekilde bitirebiliriz. Kalitemiz buna müsait. Kalan maçlarımıza da tek tek bakacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.



GEMİSİNİ KURTARAN KAPTAN!

Takımdaki 14. sezonunu geçiren Fernando Muslera, dünkü derbide deneyimini bir kez daha konuşturdu. Bu sezon zaman zaman sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Uruguaylı file bekçisi, 3 kritik kurtarışta kalesinde devleşerek takımının kazandığı 1 puanda pay sahibi oldu.