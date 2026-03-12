Liverpool İstanbul’da hezimetten kurtuldu!

Liverpool'un İstanbul'da ikinci kez G.Saray'a mağlup olması, İngiliz basınında büyük yankı uyandırdı. The Guardian, "Slot için tanıdık bir hikaye"
manşetini atarken, Daily Mail'in haberinde, "Arne Slot'un ekibi İstanbul'da hezimetten şans eseri kurtuldu. Liverpool oyuncularının kulakları, hayatlarında birçok kişinin yaşayacağı en korkutucu atmosferin baş döndürücü gürültüsünden sonra çınlamayı bıraktığında, kafalarının içinde onlara 'ucuz kurtuldunuz' diyen bir ses duyacak"
ifadelerine yer verdi. Daily Mirror'da ise, "Fırsatları cömertçe harcayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden elenme tehlikesiyle karşı karşıya"
yorumu yapıldı.