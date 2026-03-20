Liverpool’a çifte ceza gelebilir

Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, Noa Lang'ın yaşadığı şanssız sakatlık sonrasında G.Saray'ın tazminat isteğini SABAH Spor için değerlendirdi: "Lang'ın sakatlanmasının sorumlusu hem UEFA hem Liverpool'dur. Şampiyonlar Ligi regülasyonu 7.04 maddesinde açıkça yazıyor: Ev sahibi kulüp, maç öncesi maç ağını ve sonrasında stadyumdaki güvenliği sağlamak zorundadır. UEFA, organizasyonu düzenleyen kurum olduğu için ana sorumludur. Bunun örneği de var: 2022'de Paris'te Şampiyonlar Ligi finali oynanmıştı. Burada güvenlik zafiyeti ortaya çıkmış, olaylar yaşanmıştı. UEFA'nın görevlendirdiği bağımsız komisyon, UEFA'nın müsabakayı düzenleyen olduğu için sorumlu olduğunu açıkça dile getirmişti. G.Saray'ın zararları UEFA'dan istemesi çok normal. Zararlar tazmin edilmiyorsa UEFA'ya dava açabilir. UEFA İsviçre merkezli olduğundan, dava İsviçre'de açılır. Liverpool da UEFA'dan ceza yiyebilir, çünkü bir ihlal var. Aynı zamanda İngiltere otoritelerinden de ceza alabilir. Çünkü İngiltere'de stadyum güvenliği en hassas konulardan biridir."

'EZİCİ GALİBİYET'

AVRUPA medyası, Liverpool'a övgüler düzerken özellikle İngiliz basını takımlarını şampiyonluk adayı olarak gösterdi.

DAİLY TELEGRAPH: "Szoboszlai, merkez orta sahadan Liverpool'u ileri taşıdı ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki yerlerini ayırttı."

GUARDİAN: "Arne Slot bu sezon pek çok şeyi yanlış yapmış olabilir ancak Galatasaray karşısındaki görkemli galibiyet bu listeye eklenemez."

DAİLY MİRROR: "Liverpool, sadece Şampiyonlar Ligi'nde son 8 takım arasına adını yazdırmakla kalmadı; aynı zamanda o rekor kıran, kıyaslanamaz ve durdurulamaz Salah'ını da geri kazandı."

THE TİMES: "Salah, 2. yarı performansı ile parmak izini bıraktı."

THE SUN: "Liverpool, Galatasaray'ı ezici bir şekilde mağlup etti."

THE ATHLETİC: "Liverpool, Anfield'da Galatasaray'ı ezici bir üstünlükle geçerek Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline yükseldi."



GÖZLER ARTIK İCARDİ'DE

OSİMHEN'IN sakatlığı sonrasında gözler de bir kez daha Mauro İcardi'ye çevrildi. Nijeryalı yıldızın en az 1 ayı bulması beklenen sakatlık sürecinde Arjantinli oyuncu ilk 11'in en önemli adayı. Teknik direktör Okan Buruk da yıldız oyuncu ile kısa bir görüşme yaparak ona olan güvenini paylaşıp kendisini göstermek adına önemli fırsatı kullanmasını istedi.