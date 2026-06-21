Manu kapıda

Aslan'ın son iki şampiyonluğunda büyük katkı veren Victor Osimhen, "Galatasaray'da çok mutluyum. Burası bana cennet gibi geliyor. Türkiye'de ailem de ben de iyiyim" diyerek ayrılık kapısını kapatsa da devler peşini bırakmıyor. TeamTalk'un haberine göre; Manchester United, listesinin ilk sırasına Nijeryalı yıldızı yazdı. Geçen yaz büyük yatırımlarla kadroya katılan Benjamin Sesko'dan beklediği verimi alamayan İngiliz devinin teknik direktör Michael Carrick, Osimhen'in transferini istedi.

ALTERNATİF 4 OYUNCU DAHA

G.Saray'ın, 150 milyon Euro talebi olduğunun altı çizilirken ideal bir forvet olarak görüldüğü belirtildi. Manchester, Osimhen dışında alternatif olarak 4 oyuncu daha belirledi. Juventus'ta sözleşmesi biten Vlahovic, Crystal Palace'ın Fransız forveti Jean-Philippe Mateta, Barcelona'da kontratı sonlanan Lewandowski ve Bournemouth'tan Eli Junior Kroupi.