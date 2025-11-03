Mario Lemina kontrata koşuyor!

ezalı Davinson Sanchez'in yerine Mario Lemina, Trabzonspor karşılaşmasında stoperde yer alırken performansı ile alkış aldı. Süper Lig'in en formda forveti Onuachu'ya yerden ve havadan adım attırmayan Gabonlu orta saha oyuncusu, Sanchez'in kırmızı kart gördüğü Beşiktaş derbisinde de stopere geçmiş ve hatasız oynamıştı. Okan Buruk'un yeni jokeri olan Lemina, 6 ve 8 numara dışında stoper alternatifi oldu.32 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2.5 milyon Euro garanti para kazanıyor.