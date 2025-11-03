Mario Lemina kontrata koşuyor!

C
ezalı Davinson Sanchez'in yerine Mario Lemina, Trabzonspor karşılaşmasında stoperde yer alırken performansı ile alkış aldı. Süper Lig'in en formda forveti Onuachu'ya yerden ve havadan adım attırmayan Gabonlu orta saha oyuncusu, Sanchez'in kırmızı kart gördüğü Beşiktaş derbisinde de stopere geçmiş ve hatasız oynamıştı. Okan Buruk'un yeni jokeri olan Lemina, 6 ve 8 numara dışında stoper alternatifi oldu. Bu sezon maçların yüzde 60'ına ilk 11 çıkarsa, Lemina'nın +1 yıl opsiyonu devreye girecek. Şu ana kadar oynanan 14 maçın 9'unda 11'de olan Lemina, yüzde 64 oranla bu kriteri karşıladı.
32 yaşındaki deneyimli oyuncu, 2.5 milyon Euro garanti para kazanıyor.