Maskeli kral için panzer devrede!

Geçen sezon kiralık oynadığı G.Saray'da bu sezon bonservisi ile yola devam eden Victor Osimhen için Aslan tam 75 milyon Euro bonservis ve bir sonraki satış kârından %10 Napoli payı karşılığında oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Nijeryalı yıldız tüm kulvarlarda golleri ile takıma katkı verirken Şampiyonlar Ligi'nde Juventus maçlarındaki etkisi ile de Avrupa arenasında bir kez daha adından söz ettirdi. Foot Mercato'nun haberine göre ise İtalyan takımlarının radarında olan Osimhen için bu kez Bayern Münih devreye girmeye hazırlanıyor. Harry Kane ile yola devam etmek isteyen Alman ekibi, Osimhen'i ise Kane'in veliahtı olarak görüyor. Teknik direktör Kompany, Osimhen'i yakından takip ederken yıllık 20 milyon Euro'dan 4 sezonluk imza atan oyuncu için Alman basınına göre; G.Saray'ın beklentisi 150 milyon Euro.



AVRUPA FATİHİ %50 ŞAMPİYON!

GALATASARAY, 7. kez Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına adını yazdırdı. İstatistikler Aslan'ın, Süper Lig'de mutlu sona ulaşma şansını %50 olarak gösteriyor. Sarı-kırmızılılar Avrupa'da başarılı olduğu 6 sezonun 3'ünde lig şampiyonluğunu da ezeli rakiplerine kaptırmadı. 1993-94, 2001-02 ve 2012-13'te Şampiyonlar Ligi son 16 başarısını Süper Lig şampiyonluğu ile taçlandıran Galatasaray; 1994-95'te Beşiktaş'a, 2000-01 ve 2013-14'te Fenerbahçe'ye geçildi. Çeyrek final yolunda Liverpool ile eşleşen sarı-kırmızılılar, takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde zirvede oturuyor.