Maskeli kral’ı isteyen kulüp Chelsea

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin Osimhen'le ilgili açıklamaları ortalığı karıştırdı. Milli takıma oyuncuyu neden davet etmediği sorusuna Chelle şu yanıtı verdi: "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var. Kafası tamamen burada olmayacaksa maça çıkmasındansa evinde kalmasını tercih ederim." Bu sözlerin ardından Sabah Spor'un ulaştığı bilgiye göre Osimhen'in peşindeki ekip Chelsea… Ancak şu anda G.Saray yönetimine gelen bir teklif olmadığı ve sarı-kırmızılıların oyuncuyu 150 milyon Euro altına bırakmayı düşünmediği öğrenildi.

'DİKKATE ALMAYIN' VİCTOR



Osimhen, milli takımdan hocası Eric Chelle'nin kendisiyle ilgili yaptığı yorumlara sosyal medyadan cevap verdi. Nijeryalı yıldız şu açıklamayı yaptı: "Eric Chelle ile son röportajında benim hakkımda yaptığı yorumlar konusunda telefonda görüştüm. Maalesef, sözleri bağlamından koparılmış ve abartılmıştır. Kendisi G.Saray'a çok büyük saygı duymakta, maçlarımızın çoğunu takip etmekte ve hiçbir tartışma yaratmak gibi bir niyeti olmamıştır. Herkesten bu konuyla ilgili spekülasyonları dikkate almamalarını rica ediyorum."