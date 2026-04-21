Matematik yok galibiyet var

Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma başlayan G.Saray artık hesaplamaları bir kenara bıraktı. Aslan'ın kazandığı haftada takipçileri Fenerbahçe ve Trabzonspor sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım son 4 haftaya Fenerbahçe'nin 4, Trabzonspor'un 6 puan önünde giriyor. Aslan'a şampiyonluk kupasını 26. kez kaldırması için 2 galibiyet- 2 beraberlik yetiyor. Fenerbahçe ile berabere kaldığı senaryoda G.Saray'ın son 3 haftada 1 mağlubiyet kredisi bulunuyor. Matematiğin adım adım şampiyonluğa yaklaştırdığı G.Saray'da Okan Buruk derbide galibiyetten başka sonuç hedeflemiyor. Fenerbahçe planlamasını 3 puan üzerine yapacak Buruk, oyuncularını da kazanmaya motive edecek. Cimbom geçen sezon evinde aldığı yenilgiyi bu sezon kazanıp telafi etmenin peşinde.



TAMAMEN HAZIR GÜN SAYIYOR!

G.SARAY'DA bir yandan kupa bir yandan derbi hazırlıkları yapılırken akıllar da Osimhen'de. Nijeryalı yıldızı G.Birliği ile yarın oynanacak kupa maçında kısa bir süre vererek ısındırmak isteyen Okan Buruk, dün idmanın tamamında yer alması ile birlikte Osimhen'i kullanma kararı aldı.