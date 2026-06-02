Melo’dan Neymar’a G.Saray forması

Giriş Tarihi: 2.06.2026

GALATASARAY'DAN yıllar önce ayrılmasına rağmen kulüple bağını koparmayan Brezilyalı eski futbolcu Felipe Melo, yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Vatandaşı Neymar'la bir araya gelen Melo, dünyaca ünlü yıldıza G.Saray forması hediye etti. Sosyal medya hesabından fotoğrafı yayınlayan Sambacı, "Türkiye'nin en büyük takımının formasını Brezilya'nın en büyük futbolcusuna hediye ettim" ifadelerini kullandı. Bu poz, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı. Santos forması giyen Neymar, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda ter dökecek.

