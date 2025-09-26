Milyonlar harcadılar, karşılığını alamadılar

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Frankfurt'a 5-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçe de UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 teslim oldu. Bu sezon transfere 148 milyon Euro harcayan ve rekor kıran Aslan ile 75 milyon Euro bonservis ödemesi yapan Fenerbahçe, bunun karşılığını alamadı. Toplam değeri 595 milyon Euro olan G.Saray (297) ile F.Bahçe (298) sahada yokları oynadı. Üstelik Kanarya, kadro değeri 70 milyon Euro olan Hırvatistan ekibi karşısında bunu yaşadı. Beşiktaş ise 35.4 milyon Euro bonservis bedeli harcamasına rağmen Avrupa'da gruplara kalamadı. Kartal 24 milyon Euro'luk Laussanne'a boyun eğdi.

SON 10 MAÇTA SIFIR ÇEKTİK

Fenerbahçe-Benfica: 0-0

Lausanne-Beşiktaş: 1-1

Panathinaikos-Samsun: 2-1

Başakşehir-Craiova: 1-2

Benfica-Fenerbahçe: 1-0

Beşiktaş-Lausanne: 0-1

Samsun-Panathinaikos: 0-0

Craiova-Başakşehir: 3-1

E.Frankfurt-Galatasaray: 5-1

D.Zagreb-Fenerbahçe: 3-1