Müjde! Osimhen kadroda

Alanyaspor maçı öncesi G.Saray'a yıldız futbolcusu Victor Osimhen'den güzel haber geldi. Nijerya Milli Takımı'nın 6 Eylül'de Ruanda'yı 1-0 yendiği karşılaşmada sakatlanan golcü oyuncu, ligde Eyüpspor ve Konya, Şampiyonlar Ligi'nde de Eintracht Frankfurt maçlarını kaçırmıştı. Osimhen'in, Liverpool karşılaşmasına yetişmesi hedefleniyordu. Başarılı isim, dün sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Alanyaspor müsabakasının kafilesinde de yer aldı.

Liverpool'u unut Alanya'ya bak

LİGE 6'da 6 ile başlayan Galatasaray, Liverpool sınavının heyecanını yaşıyor. G.Saray'da Okan Buruk, oyuncularını Alanyaspor maçına motive etmeye çalışıyor. Liverpool'u unutun diyen Buruk, rakibin F.Bahçe ile 2-2 berabere kaldığı mücadele üzerinden analiz yapıyor.