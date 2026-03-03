Mutlu son yakın

Fenerbahçe peş peşe Kasımpaşa ve Antalyaspor ile berabere kaldı, lider Galatasaray puan farkını 4'e çıkardı… Konyaspor deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiyle bozulan moraller, sonrasında hem sarı-lacivertli takımın kayıpları hem de Aslan'ın Alanya galibiyeti ile birlikte düzeldi. Kritik fikstüre giren Galatasaray'ın bu süreçteki zorlu yol haritası tartışılırken, Fenerbahçe'nin 2 haftada yitirdiği 4 puan sarı-kırmızılıların yüzünü güldürdü. Sarı-lacivertlilerin sürpriz puan kayıpları sonrasında sarıkırmızılılar şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.

ASLAN'IN SON 10 HAFTA KARNESİ

2022-23 8 galibiyet, 1

beraberlik, 1 yenilgi

2023-24 9 galibiyet, 1 yenilgi

2024-25 9 galibiyet, 1 yenilgi



İŞTE SON 10 HAFTA SENARYOSU



Galatasaray 9 galibiyet alırsa %100 şampiyon.

Galatasaray 8 galibiyet-2 beraberlik alması halinde de %100 şampiyon.

Galatasaray 31. hafta konuk edeceği Fenerbahçe'yi mağlup ederse, son 10 haftada 7 galibiyet-2 beraberlik-1 yenilgi de şampiyonluk için Aslan'a yetiyor.