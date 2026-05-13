Nakavt etti F.Bahçe dağıldı

Milli ara dönüşü Trabzon ve Kocaeli'ye 5 puan kaybeden Galatasaray'a teselliyi Kadıköy'deki son saniye golüyle Rizespor verdi. Aslantepe'deki derbi artık ligin finaliydi. Okan Buruk takımını iyi hazırladı, Sane ve Osimhen başta olmak üzere kalite farkı sahaya yansıdı. 3-0 kazanan Galatasaray şampiyonluğu kutlamaya başlarken, Tedesco'yu kovan Fenerbahçe yine olağanüstü seçime gidecekti…



BAŞKANA DERBİ SÖZÜ

Bir sezon içinde iki kez Liverpool'u 1-0 yenmenin gururunu yaşayan Galatasaray'ın çeyrek final hayali Anfield Road'da son buldu. Liverpool rövanşı 4-0 kazanırken, turun kaçması kadar Osimhen'in sakatlığı üzücü oldu. Kolu kırılan Nijeryalı yıldız, ameliyata alındı ve sezonu kapatma tehlikesi vardı. Çabuk iyileşmek için bir hafta hastanede kalmayı tercih eden Osimhen, kendisini ziyarete gelen başkan Dursun Özbek'e söz verdi: "Fenerbahçe derbisine yetişeceğim ve yine biz şampiyon olacağız."



ARADA GELEN ENERJİ!

Okan Buruk döneminde F.Bahçe mağlubiyetine alışkın olmayan G.Saray'da kaybedilen Süper Kupa'yı ara transferler unutturdu. Boey, Asprilla ve Nhaga ile kulübede alternatif arttı. Beşiktaş'ın peşinden koştuğu Noa Lang ise Devler Ligi faktörüyle Aslan'ı tercih etti. Hollandalı yıldız, Sane'nin sakat olduğu dönemde Rize'de asistle, Juventus maçında golleriyle iş çözdü.



5-2'LİK TARİHİ ZAFER

Aslantepe, en görkemli Avrupa zaferine 17 Şubat 2026'da tanıklık etti. Şampiyonlar Ligi play-off ilk maçında Juventus'u ağırlayan G.Saray, 2-1 yenik duruma düştü. 2. yarıda muhteşem bir geri dönüşe imza atan Aslan, 5-2 kazandı. İtalya'daki rövanşı Juventus 3-0'la uzatsa da son sözü Osimhen ve Barış Alper söyledi, son 16 bileti geldi



HAVALİMANINDA KENETLENDİLER

5-2'lik Juventus zaferinden sonra Konya'da tabela 2-0 mağlubiyeti yazıyordu. Skor 0-0 iken Sane'nin VAR'dan iptal edilen golü, TFF'ye yönelik tepkilerin sebebiydi. Sezon boyunca takımı yere düştüğü her an ayağa kaldıran ultrAslan devreye girdi, Konya'dan üzgün dönen takımı havalimanında karşıladı. Okan Buruk "Yine hep beraber başaracağız" derken, Aslan'ın ikramını Kasımpaşa'dan 90+11'de gol yiyen Fenerbahçe geri çevirdi.



YAĞMURLUK FİYASKOSU

Aslan'ın havasını Süper Kupa bozdu. Afrika Kupası'ndaki Osimhen'in olmadığı finali F.Bahçe 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılılar hem sahada hem tribünde ezeli rakibine kaybetti. Galatasaray taraftarına çöp poşetini andıran yağmurlukların ayarlanması, transferde geç kaldığı için eleşirilen yönetimin kredisini bitirdi.



SON KEZ 'AŞKIN OLAYIM' MI?

EN erken mayıs şampiyonluğu fırsatını Samsun'da tepen Galatasaray bitime bir hafta kala mutlu sona ulaştı. Oldukça stresli geçen Antalyaspor maçına noktayı Kaan'a asistiyle İcardi koydu ve tribünler 'Aşkın Olayım' şarkısıyla coştu. Yeni sözleşme önerilmediği için kırgın olan İcardi, takım arkadaşları ve kulüp personeli ile saha içinde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.