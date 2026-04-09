Nerede kalmıştık

4X4'LÜK CİMBOM

Trabzonspor yenilgisinin ardından İzmir'de Göztepe'yi deviren Galatasaray, bir ilki başardı. Renktaşına konuk olduğu son 3 lig maçını da kazanan Aslan, bu rekabet tarihinde üst üste 4 deplasman galibiyetine imza attı.

TRABZONSPOR BİZİ ATEŞLEDİ!

Barış Alper Yılmaz maçtan sonra çarpıcı açıklamalarda bulundu. G.Saray'da kaptanlık yapmanın gurur verici olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Beni ben yapan, hem kulübüm hem taraftarlarım. Sakatlığımla ilgili çok bilgi istemiyorum. Bazen dinlendiriyorlar beni bilimsel olarak doktorlar. Ben kafaya takmıyorum. Sakatlıkla ilgili bir şey öğrenirsem takılırım, panik atak var bende. Çok bilgi edinmemek lazım. Bana bir şey olmaz inşallah" dedi. Trabzonspor mağlubiyetiyle ilgili de şöyle konuştu: "Futbolda aslında dün yoktur ama geçen maç istemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bizi gerçekten üzdü ama biz takım halinde konuşuyoruz. Bugün ve yarına odaklıyız. Gönül ister hep kazanalım ama nazar boncuğu diyelim. Aslında bizi ateşledi. Biz dışarıya kulak asmayıp kendimize bakıyoruz."

KENDİNİ BULDU

Eski takımı Trabzonspor'a karşı oynadığı maçta karşılaştığı tepkilerle morali bozulan Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, İzmir'de takımını ipten alan isimdi. Aslan'ın çok baskı yediği anlarda sahneye çıkarak 5 kritik kurtarışa imza atan tecrübeli file bekçisi, 90 dakika sonunda taraftarın özel isteğiyle deplasman tribününe giderek galibiyeti kutladı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 28 müsabakada hücumda etkili performans sergiledi. Geride kalan haftalarda rakip fileleri 66 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, bu alanda zirvede yer alıyor. Ligin en çok gol atan takımı olan Aslan, 28 maçın 25'inde gol kaydetti.