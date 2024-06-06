Oğuz’a niyet, Yusuf’a kısmet!

Kanatlarına takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin gündeminde Süper Lig'den iki yerli oyuncu var: Oğuz Aydın ve Yusuf Sarı...
Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor Kulübü ile temasa geçildi ancak 2000 doğumlu milli oyuncuya Ajax talip. Hollanda devinin yeni hocası olan Francesco Farioli, Alanyaspor'da birlikte çalıştığı Oğuz Aydın'ın transferinde oldukça ısrarcı.
Milli oyuncudan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılıların, B planı ise Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı. Sakatlandığı dönemde Florya'da tedavi olan 25 yaşındaki solak futobolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır
ve kulüplerin şartlarda anlaşmasını bekliyor.