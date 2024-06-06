Oğuz’a niyet, Yusuf’a kısmet!

Kanatlarına takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetiminin gündeminde Süper Lig'den iki yerli oyuncu var:Listenin ilk sırasına yazılan Oğuz için Alanyaspor Kulübü ile temasa geçildi ancak 2000 doğumlu milli oyuncuya Ajax talip.Milli oyuncudan henüz sonuç alamayan sarı-kırmızılıların, B planı ise Adana Demirspor'un yıldızı Yusuf Sarı. Sakatlandığı dönemde Florya'da tedavi olan 25 yaşındaki solak futobolcu,ve kulüplerin şartlarda anlaşmasını bekliyor.