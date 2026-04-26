Giriş Tarihi: 26.04.2026

Okan Buruk dua istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dev derbi öncesi sarı-kırmızılıların eski kaptanı ve takım arkadaşı Bülent Korkmaz'ın babası Osman Nuri Korkmaz'ın cenazesinde karşılaştığı Kur'an kursu öğrencilerinden Fenerbahçe müsabakası için dua etmelerini istedi. Çocuklarla ayaküstü sohbet eden tecrübeli teknik adam, "Hocam, kazanacak mıyız derbiyi?" sorusuna, "İnşallah, dua ederseniz" yanıtını verdi. Buruk'un talebine çocuklar ise "Dua ediyoruz ama Osimhen başlasın" diyerek Nijeryalı yıldızı sahada görmek istediklerini söylediler.

