Okan Buruk’a tavan ücret!

İç transferde Yunus Akgün'den sonra Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini güncelleyen Galatasaray, üst üste üç şampiyonluk yaşatan hocası Okan Buruk'u 'pas' geçmedi! Buruk'un 140 milyon TL olan garanti ücretine yüzde 50'ye yakın zam yapıldı. Milli ara öncesi camiaya Liverpool zaferini yaşatan Okan Buruk, Beşiktaş derbisi öncesi başkan Dursun Özbek tarafından ödüllendirildi. Özbek, başarılı hocasıyla sözleşme uzattıklarını birinci ağızdan açıkladı. Yönetim, yerli oyuncularda tavan ücret olan 200 milyon TL'yi Okan Buruk için de belirledi. Buruk, oyuncusu Barış Alper'le aynı rakamı kazanacak.

YAPILAN YENİ SÖZLEŞMEDE +2 YIL OPSİYON VAR

Galatasaray Teknik Direktörü'nün yeni sözleşmesinde sezon sonu için geçerli +2 yıl opsiyon bulunuyor. Mayıs ayında seçime gidecek sarı- kırmızılı kulüp, yeni yönetimini 2 yıllığına seçecek ve Okan Buruk'un sözleşme süresi de buna göre ayarlandı.

GÖZÜ TERİM'İN REKORUNDA

Galatasaray'ın başında bu sezonu da zirvede bitirmeyi hedefleyen Okan Buruk, üst üste 4 şampiyonluk kazanan Fatih Terim'in rekoruna ortak olmayı istiyor.