Okan Buruk’a teklif yağıyor

Galatasaray'ı üst üste üç yıl şampiyon yapan ve 4.'sü için de büyük avantaj sahibi olan Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılı sonuçların ardından Avrupa'daki popülerliğini artırdı.Sarı-kırmızılı yönetim ise Buruk'la önümüzdeki günlerde masaya oturarak Haziran'da bitecek sözleşmesini uzatmayı planlıyor… Avrupa hedefi olan 52 yaşındaki çalıştırıcının kesin kararını sezon sonunda oluşacak tabloya göre vermesi bekleniyor. Buruk'un Galatasaray'da devam edip etmeyeceği Mayıs ayında netlik kazanacak.