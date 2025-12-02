Okan Buruk’tan hakeme tepki: Canımızı zor kurtardık

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından çok sert sözler sarf etti. Hakem Yasin Kol ve VAR yönetimine tepki gösteren Buruk, şu ifadeleri kullandı: "Maçla ilgili kendimizi hiç yormayalım. Bugün (dün) yaşananları herkes gördü. Maçı çok fazla değerlendirecek bir durum yok. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. İki oyuncumuzun ayağı kırılabilirdi. Canımızı, ayağımızı, vücudumuzu kurtardığımız için şükredeceğiz. Kimse unutmasın, biz de Galatasaray'ız. Galatasaray birleşecek. Taraftarımıza çağrı yapıyorum; bugün (dün) yaşananları gördükten sonra birbirimize ne kadar destek olmamız gerektiğini ve bundan sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkartmamız gerektiğini herkese göstereceğiz. Kimse merak etmesin. Biz futbol açısından bakıyoruz kim kimin hemşehrisi bakmayız. Ben de Trabzonluyum. Ömrümüz hakemleri konuşarak geçiyor. Geçen sezon yabancı hakem vardı. Biz talep etsek gelir miydi bilmiyorum."







BURUK, KADIKÖY'DE YENİLMİYOR



Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

Fenerbahçe 1-2 Galatasaray

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray

YİNE ÜZÜLMEDİ

Okan Buruk, G.Saray'ın başında 17. derbisine çıktı. 52 yaşındaki teknik adam, sarı-lacivertlilere karşı 9 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi gördü. Kadıköy'de ise 5 maçta 3 kez kazanıp 2 beraberlik alarak hiç üzülmedi.





'ALNIMIZIN AKI'

G.Saray, sosyal medya hesabından Kazımcan'ın yüzünün son halini paylaşırken, "Yüzündeki yara, alnımızın akıdır!" ifadelerini kullandı.



AZ KALSIN KÖR OLUYORDU!

G.SARAY'IN Sane ile ilk yarıda bulduğu golün ardından sarı-kırmızılı oyuncular kendi taraftarlarının olduğu bölümde sevinçlerini yaşadı. Ancak bu sırada tribünlerden atılan bir çakmak, Kazımcan'ın gözünün altına isabet etti. Genç futbolcu, kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırken korkulan olmadı. Bir süre duran oyun, yapılan tedavi sonrasında devam etti.