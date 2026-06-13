Okan Buruk’tan müjde

Galatasaray
Teknik Direktörü Okan Buruk
, katıldığı bir mezuniyet töreninde Victor Osimhen ve transfer süreci hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Osimhen'in, G.Saray'daki geleceğiyle ilgili Buruk, "Şu anda bir şey yok. Galatasaray'da yoluna devam edecek inşallah"
dedi. Transfer için de çalışmaları hızlı şekilde yürüttüklerini söyleyen 52 yaşındaki teknik adam, şu ifadeleri kullandı: ''Transfer çalışmalarımız sürüyor tabi ki. Hep Galatasaray ruhuna uygun isimler üzerinde çalışıyoruz.
Başkanımız ve Abdullah Kavukcu ile birlikte bu çalışmaları hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde, şu an daha başı. Şu anda Dünya Kupası olduğu için işler biraz daha zor oluyor. Biliyorsunuz, yabancı kuralı değişti, o yüzden işimiz biraz zorlaştı ama transferler olacak tabi ki.''