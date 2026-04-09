Okan Buruk’tan Osimhen müjdesi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mevcut puan durumunu ve fikstürü değerlendirdi. "Bu maç bizim için çok kritikti" diyen tecrübeli hoca, "Karşılaşmaya hazırlanırken bir yandan dört gün önce oynadığımız maçın üzüntüsü üzerimizdeydi. Ancak oyuncularıma da belirttim; şampiyonluk yarışının bu haftalarında dört puan önde olacağımızı söyleselerdi, bu bizim için oldukça cazip bir senaryo olurdu" ifadelerini kullandı. İlk yarı ve ikinci devre arasındaki farkı da "İkinci yarıda taraftarın da devreye girmesiyle 10 dakikalık zorlu bir süreç geçirdik. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve bulduğumuz üçüncü gol sonrasında maç bizim adımıza daha rahat bir hâl aldı" şeklinde yorumladı.

KOCAELİSPOR MAÇI İÇİN ÇAĞRI

Torreira'yı arka adalesindeki ağrı nedeniyle kulübede başlattığını da açıklayan Buruk, Victor Osimhen'in dönüş tarihini şu sözlerle duyurdu: "Sakatlığı bulunan Osimhen takımdan ayrı koşulara başladı. Hafta sonu oynaması zor görünüyor ancak tedavi sürecinin gidişatına göre Gençlerbirliği veya Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor." Kocaelispor maçı için de taraftara şöyle çağrı yaptı: "Bu maç da bizim için çok önemli. İlk yarıda Kocaeli'de yaşananları, kulübümüze yapılan açıklamaları unutmamak gerekiyor. Bu maça en iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımızın da bunu unutmadan bizi güçlü şekilde destekleyeceğine inanıyorum."





HAİNİ BULACAĞIM

Okan Buruk, G.Saray'ın kadrosunun dışarı sızdırılmasıyla ilgili de şöyle konuştu: "Bir arkadaşımız devamlı G.Saray'ın içinden kadroyu alıp veriyor. Metehan'a suç atılıyor bu sefer. Metehan 3-4 aydır yoktu. Büyük bir hainlik yapılıyor. Her hafa kadroyu sızdırmak G.Saray'a yapılan bir kötülük. Bizi içeride kim satıyorsa ortaya çıkarıp önlemimizi alacağız. Bu ilk 11'in bilinmesi imkânsızdı. Kimin kadroyu verdiğini arayacağız. Oyuncu mu, teknik heyet mi, personel mi…"



'BAYRAKLARI HAZIRLAYIN'

G.SARAY İkinci Başkanı Metin Öztürk, hedeflerinin 2026 yılında 26. şampiyonluk olduğunu söyledi. Önemli bir engeli aştıklarını aktaran Öztürk, "Göztepe'nin ne kadar güçlü bir takım olduğunu biliyorsunuz. Özellikle ikinci yarıda bunu net olarak gösterdiler. Müthiş bir taraftar, müthiş bir oyun. Bunun önünde alınan bir üç puan ve 4 puanlık bir fark var" derken şöyle devam etti: "İnşallah Dursun Başkanımızın liderliğinde 26., 27. şampiyonluğa devam edip taraftarımızı güldürmeye devam edeceğiz. Her zaman söylüyoruz, mayıslar bizimdir. Bayrakları hazırlasınlar. Dursun Özbek liderliğinde Okan Hocam ve ekibi yüzümüzü güldürecek. Buna inanıyoruz."