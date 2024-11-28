Okan Buruk’tan Ziyech açıklaması

G.Saray
Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini belirten 51 yaşındaki hoca, "Sakatları vardı ama çoğu iyileşti. Bize daha hazır bir kadro ile çıkacaklar"
dedi. Sakatlıktan dönen Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu da aktaran Okan Buruk, "Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi. Oynama sayısını doldurursa 1 sene daha devam ediyor.
Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez" ifadelerini kullandı.