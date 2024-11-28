Okan Buruk’tan Ziyech açıklaması

Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Rakibin Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayı izlediğini belirten 51 yaşındaki hoca,dedi. Sakatlıktan dönen Hakim Ziyech'in sözleşmesinde madde olduğunu da aktaran Okan Buruk, "Ziyech için bir oynama sayısı var bizde, geçen sene de böyleydi.Geçen sene önemli rolü vardı. İyi çalışıyor, o iyi oynadığı sürece onun gibi bir oyuncuyu kimse bırakmak istemez" ifadelerini kullandı.