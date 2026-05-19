On numaraya Alman panzeri

Galatasaray,
orta saha transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Dries Mertens'in ayrılığının ardından 10 numara açığını dolduramayan sarı-kırmızılılar, Borussia Dortmund'la sözleşmesi biten Julian Brandt için devreye girdi.
Sky Sports Almanya'nın haberine göre Galatasaray, Brandt'ı transfer etmek için futbolcu ile iletişime geçti. Alman yıldız gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isterken, Japonya ve MLS'ten gelen teklifleri geri çevirdi.
Haberde 30 yaşındaki oyuncunun Almanya dışında forma giymeye sıcak baktığı iddia edildi. 6 sezon B.Dortmund forması giyen Julian Brandt, bu sezon 41 maçta 2197 dakika süre buldu, 11 gol ve 4 asist kaydetti.