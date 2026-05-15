Osimhen bazen beni gıcık ediyor

Brezilya Milli Takımı'nın geniş kadrosuna dahil edilen Gabriel Sara
, A Spor
'a açıklamalarda bulundu. Taraftarın şampiyonluk için sürekli coşkulu olduğunu belirten oyuncu, Antalya maçında ise baskı altında olduklarını itiraf etti: "Şampiyonluğu belirleyecek maçta oyunun bir bölümü 2-1 gerideydik. Bu tehlikeliydi. Suriye Milli Takımı'nı seçeceğim haberlerine annemle güldük çünkü hayatım boyunca Brezilya'daydım. 6 veya 8 numara oynamayı tercih ederim çünkü topa daha çok dokunuyorum. Takıma yardımcı olacaksam stoper olarak da oynarım." Aralarının çok iyi olduğu Osimhen'le ilgili de "Osimhen'i çok seviyorum. Bazen beni gıcık ediyor ama inanılmaz bir insan" diye konuştu.