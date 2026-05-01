Osimhen: En iyi teknik direktör Gündoğan olur

Aslan'ın yıldızı Osimhen, katıldığı bir programda kariyeri ile ilgili detayları paylaştı. Her zaman kendi kendini motive ettiğini ve bununla birlikte de üst düzey performans sergilediğini belirten Nijeryalı santrfor, sorulara ise ilginç yanıtlar verdi: "İlkay Gündoğan. Eğer teknik direktör olmayı seçerse en iyilerden biri olur. G.Saray kesinlikle bambaşka. Tamamen farklı. Kariyerimde gördüğüm en iyi taraftar Galatasaray'da."



KRİTİK İKİLİ!

Sakatlıkları süren Sara ve Asprilla'dan yoksun Galatasaray'da Uğurcan Çakır da Samsunspor maçında cezalı durumda. Osimhen ve Barış Alper ise kart sınırında. İki oyuncu Samsun'da kart görürlerse Antalyaspor maçında cezalı duruma düşecek.