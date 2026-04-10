Osimhen, F.Bahçe maçında oynuyor

Düz koşulara başlayan Victor Osimhen, bu hafta Kocaelispor karşısında riske edilmeyecek. Ameliyat sonrasında bir süre dinlenen ve geçtiğimiz gün de fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına adım atan 27 yaşındaki forvet, hırslı bir şekilde geri dönüşe hazırlanıyor. Göztepe deplasmanından galibiyetle dönen ve nefes alan sarı-kırmızılı takım, Osimhen'i bir hafta daha bekletecek. Nijeryalı yıldız, haftaya takımla çalışmalara başlayacak ve kendisini test edecek. Hazır görülürse, Gençlerbirliği maçında kadroya alınacak.

FORMASI GARANTİ

G.Birliği sınavının son bölümünde Okan Buruk, oyuncusunu kullanarak derbi öncesi hem moral hem de maç temposu kazandırmak istiyor. Bu ihtimal gerçekleşmezse Osimhen, direkt olarak 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak F.Bahçe derbisinde formasına kavuşacak.