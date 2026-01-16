Osimhen hemen getirilecek

Afrika Kupası'na yarı finalde, Fas karşısında penaltılarda elenen Nijerya'da Victor Osimhen'in dönüşü erkene alındı. Sarıkırmızılılar, özel uçak ile oyuncuyu hemen Türkiye'ye getirmeye hazırlanırken Nijerya ile Mısır arasında cumartesi günü oynanacak karşılaşmanın ardından İstanbul'a gelecek ve çarşamba günü oynanacak Atletico Madrid maçının hazırlıklarına katılacak. Ancak oyuncunun üçüncülük maçı kadrosuna alınmaması halinde hemen İstanbul'a getirilecek. Öte yandan Nijerya basınında Osimhen tartışmaları var. Yıldız futbolcunun penaltı atışları öncesi Fas karşısında 118. dakikada oyundan alınması teknik direktör Eric Chelle'ye tepki olarak döndü.