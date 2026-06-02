Osimhen’e vize yok!

Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin "Victor Osimhen'in takımdan ayrılma ve kulüp değiştirme durumu var" açıklaması gündeme damga vururken yıldız futbolcu, sözlerin bağlamından koparıldığını söyledi. Özellikle Chelsea'nin ilgisi olan oyuncu için yönetime gelen resmi bir teklif bulunmuyor. Yönetim, başarılı forvetini göndermeyi aklının ucundan bile geçirmezken 75 milyon Euro'ya aldığı Osimhen için 150 milyon Euro bekliyor. Sarıkırmızılılar bu bedelin altında gelecek tüm tekliflere kapıyı kapattığını şimdiden nabız yoklayan herkese söylerken, 27 yaşındaki oyuncunun da şu anda G.Saray'dan ayrılmak gibi bir niyetinin olmadığı öğrenildi.





KAPTANA YENİ KONTRAT!

İcardi sonrası 1. kaptanlığa yükselmesi beklenen Abdülkerim, 2 yıllık imza atacak, ücreti 135 milyon TL'ye yükselecek

Üst üste 4 sezon şampiyon olan Galatasaray'da savunmada sadece bir isim değişmedi: Abdülkerim Bardakcı. Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy göstermeye hazırlanan Abdülkerim'i,n sarı-kırmızılı kulüple bir yıl sözleşmesi kaldı. Yeni yönetim, turnuva sonrasında 31 yaşındaki oyuncuyu ödüllendirme kararı aldı. Geride kalan sezon 90 milyon TL kazanan Abdülkerim Bardakcı'nın ücretine en az yüzde 50 zam yapılacak ve 2027'de bitecek sözleşmesinin süresi en az 2 yıllığına uzatılacak. Milli futbolcu, takım arkadaşı İcardi'nin ayrılması halinde birinci kaptanlık görevine getirilecek. Galatasaray formasıyla 4 sezonda 171 maça çıkan deneyimli stoper, 16 gol-6 asistlik skor katkısında bulundu. Abdülkerim, Okan Buruk'un ardından Montella'nın da vazgeçilmezi oldu.