‘Osimhen’i satmayacağız’

G.Saray Başkanı Dursun Özbek
, dün akşam HT Spor canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mauro İcardi'ye teklif yaptıklarını ve ondan haber beklediklerini söyleyen Özbek, ''İcardi, G.Saray'a çok büyük hizmet verdi. Şampiyonluklarda katkısı var, bir nesli G.Saraylı yaptı. İstediği saygı ve sevgiyi gördü. O da bunu biliyor ve G.Saray'ı çok seviyor. Kendisi ve menajeriyle konuştum. Teklif yaptım.
Onların kararını bekliyoruz. Uzak Doğu'ya bir seyahate gitti. Dönüşte cevap verecek'' ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldızın oynama garantisi isteyip istemediği yönündeki soruya ise Özbek, ''Böyle bir şey olamaz. Bir takımda böyle bir şeyi kimse isteyemez. Bu zaten spor düşüncesine aykırı. Kimsenin Galatasaray'dan bunu isteme haddi de olamaz''
dedi. Başkan, Osimhen ile ilgili ise ''Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz. Satmayı düşünmediğimiz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi. İkinci nesli de Osimhen G.Saraylı yapıyor''
sözlerini kullandı.