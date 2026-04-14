Osimhen’siz kaçanlar: Ligde 10 puan, 4.2 milyon € 1 Süper Kupa

Galatasaray, bu sezon Victor Osimhen'in oynamadığı maçlarda çok zorlandı. Gol üretiminde yaşanan problemlerin yanı sıra oyunun özellikle hücum presi bölümünde defolar da ortaya çıktı. Osimhen'siz Frankfurt ve US Gilloise'ye kaybeden sarı-kırmızılılar, 4.2 milyon Euro'luk (219.7 milyon TL) Şampiyonlar Ligi primini alamadı. Nijeryalı yıldızın Afrika Kupası'nda olduğu dönemde oynanan Süper Kupa'yı Fenerbahçe müzesine götürdü. Osimhen'in ligde kaçırdığı Gaziantep FK, Konyaspor, Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarının bedeli ise kaçan 10 puan oldu. Nijeryalı yıldızın olmadığı maçlarda özellikle geriye düşüldüğünde ise takım adeta durup kaldı! Osimhen'in takımı hırslandıran yapısı bu anlarda devreye girerken onun yokluğunda geri dönüşler de zorlaştı.



OSIMHEN'IN OYNAMADIĞI MAÇLAR

Frankfurt-Galatasaray 5-1 (ŞL)

Galatasaray-US Gilloise 0-1 (ŞL)

Galatasaray-Fenerbahçe 0-2 (Süper Kupa)

Galatasaray-Gaziantep FK 1-1 (Lig)

Konyaspor-Galatasaray 2-0 (Lig)

Trabzonspor-Galatasaray 2-1 (Lig)

Galatasaray-Kocaelispor 1-1 (Lig)



İLK 11 HAZIRLIĞI

ŞOK Kocaelispor beraberliği, Galatasaray'ı alarma geçirdi. Teknik heyet, Victor Osimhen'i Gençlerbirliği maçına hazırlama kararı aldı. Geçen hafta düz koşulara başlayan Osimhen, perşembe ve cuma günü yapılacak taktik çalışmalarda takımla çalışacak. Ankara'ya götürülecek Nijeryalı yıldızın ilk 11'de olup olmayacağına maç günü karar verilecek



EN 'BURUK' ASLAN!

4 sezondur zirveden inmeyen Galatasaray uzun zaman sonra liderliği kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İstatistikler de teknik direktör Okan Buruk döneminde en çok puan kaybedilen sezonun yaşandığını gösteriyor. Sarıkırmızılı takım 29 maç sonunda geçen sezonun 7 puan gerisine düştü.