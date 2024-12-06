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Giriş Tarihi: 6.12.2024

Özbek’in A Spor’daki açıklamaları İtalya’da manşet

Özbek’in A Spor’daki açıklamaları İtalya’da manşet
Geçtiğimiz günlerde A Spor'da canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündemi belirleyen sözleri İtalyan spor basınında geniş yankı buldu. Çizmenin köklü spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, sarı-kırmızılıların patronunun açıklamalarını tüm detaylarıyla okuyucularına duyurdu. Özbek'in "Galatasaray'a dokunanın elini kırarım" sözünü manşete taşıyan gazete, "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun" ifadelerini paylaştı.
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Özbek’in A Spor’daki açıklamaları İtalya’da manşet
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