Özbek’in A Spor’daki açıklamaları İtalya’da manşet

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eçtiğimiz günlerde A Spor'da canlı yayına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündemi belirleyen sözleri İtalyan spor basınında geniş yankı buldu. Çizmenin köklü spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport,
sarı-kırmızılıların patronunun açıklamalarını tüm detaylarıyla okuyucularına duyurdu. Özbek'in "Galatasaray'a dokunanın elini kırarım" sözünü manşete taşıyan gazete, "Galatasaray'ın hakkına, başarısına, puanlarına göz dikenlerin gözünü çıkarırım! El sürenlerin, elini kırarım! Herkes verilen emeğe saygı duysun"
ifadelerini paylaştı.