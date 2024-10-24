PFDK’ya sevk edilen Yunus için Okan Buruk net konuştu: Ceza verilecek bir şey yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından bütün oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Topa sahip olduklarını ve az sayıda pozisyon verdiklerini vurgulayan tecrübeli hoca, Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı: "Yunus'un sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık... Ne olduğunu anlayamıyoruz. Ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız.Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz."Elfsborg karşısında sahaya çıktığı 3-4-1-2 dizilişiyle ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Beşiktaş maçı öncesi oyuncuların yorgunluk durumuna bakacağız. 3-4-1-2 ile iyi işler yaptık, bu sistemi bundan sonra kullanacağız.dedi.Akgün, müsabakanın ardından kazanmanın önemli olduğunu belirterek PFDK'ya sevki hakkında da açıklama yaptı. Milli oyuncu,Benim böyle karakterde olmadığımı zaten herkes biliyor. Farklı yerlere çekilmesini istemezdim" ifadelerini kullandı.ve Alman kulüplerinintakip altındatuttuğu Barış AlperYılmaz, dün şık bir gollebir kez daha yıldızını parlattı.Özellikle ilk yarıdakanattan yaptığı bindirmelerlerakip savunmayazor anlar yaşatan millifutbolcu,Avrupa Ligi'nde 3.maçında ilk golünü atan Barış Alper,bu sezon genelde ise 5. kezsevinç yaşadı.Elfsborg ile oynadığı maç dün saat 17.30'da başladı. Erken saate ve hafta içi olmasına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı yalnız bırakmadı. Tribünde 35 bin futbolsever vardı. Mücadelenin ardından da futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.