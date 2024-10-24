PFDK’ya sevk edilen Yunus için Okan Buruk net konuştu: Ceza verilecek bir şey yok!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından bütün oyuncularının performansından memnun olduğunu söyledi. Topa sahip olduklarını ve az sayıda pozisyon verdiklerini vurgulayan tecrübeli hoca, Yunus Akgün'ün PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterirken şu ifadeleri kullandı: "Yunus'un sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık... Ne olduğunu anlayamıyoruz. Ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece G.Saraylı oyuncular bunu yaşıyor. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı.
Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz."
BU SİSTEMİ YİNE KULLANACAĞIZ
Elfsborg karşısında sahaya çıktığı 3-4-1-2 dizilişiyle ilgili de konuşan tecrübeli hoca, "Beşiktaş maçı öncesi oyuncuların yorgunluk durumuna bakacağız. 3-4-1-2 ile iyi işler yaptık, bu sistemi bundan sonra kullanacağız. İsveç takımları fiziksel olarak güçlü ama onların her anlamda üstüne çıktık. Türk takımlarının gücünü gösterdik"
dedi.
YANLIŞ ANLAŞILDIM!
Yunus
Akgün, müsabakanın ardından kazanmanın önemli olduğunu belirterek PFDK'ya sevki hakkında da açıklama yaptı. Milli oyuncu, "Benim paylaşımımı sosyal medya ekibim yapıyor. Hiçbir kişiye ya da bir yere hakaretim söz konusu değil.
Benim böyle karakterde olmadığımı zaten herkes biliyor. Farklı yerlere çekilmesini istemezdim" ifadelerini kullandı.
YILMAZ KAHRAMAN
İngiliz
ve Alman kulüplerinin
takip altında
tuttuğu Barış Alper
Yılmaz, dün şık bir golle
bir kez daha yıldızını parlattı.
Özellikle ilk yarıda
kanattan yaptığı bindirmelerle
rakip savunmaya
zor anlar yaşatan milli
futbolcu, 44. dakikada da Sara'nın ortasında topu sağ ayağıyla düzeltip sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaparak filelerle buluşturdu.
Avrupa Ligi'nde 3.
maçında ilk golünü atan Barış Alper,
bu sezon genelde ise 5. kez
sevinç yaşadı.
GÜN-SAAT FARK ETMEZ!
G.SARAY'IN
Elfsborg ile oynadığı maç dün saat 17.30'da başladı. Erken saate ve hafta içi olmasına rağmen sarı-kırmızılı taraftarlar, takımı yalnız bırakmadı. Tribünde 35 bin futbolsever vardı. Mücadelenin ardından da futbolcular, sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.