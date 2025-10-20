Podao’nun panzeri

Bu sezon sarı-kırmızılıların en geç katkı almaya başladığı isim Leroy Sane oldu. Uğurcan Çakır, İlkay Gündoğan ve Wilfried Singo gelir gelmez uyum sağlayıp takıma adapte olurken bir diğer flaş transfer Leroy Sane beklenen patlamayı Başakşehir'de yaptı. Attığı iki golle galibiyeti getirirken milli arada ekstra çalışmasının karşılığını aldı. Maçın ardından verdiği röportajda Türkçe "Hoş geldin" diyen Alman yıldız her geçen gün sarıkırmızılı takıma daha çok alışıyor.

YABANCI KALMADI

Türk kültürünü tanımak isteyen Sane, İstanbul'da imkânı olmasına rağmen yabancı mutfakları tercih etmiyor ve özellikle Türk restoranlarına gidiyor. Kulüp personeline isimleriyle hitap etmeye özen gösteren futbolcu, İlkay dışında diğer yerli oyuncularla da iyi bir iletişim kuruyor. Teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir'e 2 gol atan Sane'yi Bodo/Glimt maçında ödüllendirecek. 29 yaşındaki sağ kanat, 11'de devam edecek ve Yunus yine kulübede oturacak.



'DİKKAT ET TORREİRA'

19 Ekim 1973 doğumlu Okan Buruk, dün 53 yaşına girdi. Başkan Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesislerine giderek Okan Buruk'un doğum gününü kutlarken yaptığı konuşmada ise herkesi güldürdü. "Okan hocamız 29 yaşına giriyor" diyen Özbek, Buruk'un oyunculuk günlerine de atıfta bulunup "Torreira özellikle sana söylüyorum, dikkat et" ifadelerini kullandı.

BİLETLER TÜKENDİ

GALATASARAY'IN Bodo/ Glimt maçı için satışa sunduğu biletler tükendi. Sarıkırmızılı taraftarlar, fiyatları 2 ila 40 bin TL arasında değişen sınırlı sayıda biletlere hücum etti. Aslantepe yine Şampiyonlar Ligi'nde 50 bin taraftara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.