Provoke edebilirler aman dikkat!

Galatasaray'ın yıllık olağan bütçe toplantısı dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Başkan Dursun Özbek, dev maça Yasin Kol'un atanmasına tepki gösterdi. İşte Özbek'in açıklamaları:

- Maçımıza yapılan hakem atamasına bakar mısınız? FIFA kokartı olmayan, sezon içinde gösterdiği performansı ve saha içindeki duruşu tartışılmalı bir hakemi vererek sinir uçlarımızla oynuyorlar. FIFA kokartlı hakemler dururken bu hakemin atanmasını Türkiye sorguluyor.

- G.Saray'ın yükselişinden rahatsız oluyorlar. Saldırıların üstesinden gelmeyi bildik.

- İnanıyorum ki hocamız ve oyuncularımız maçtan iyi sonuçla ayrılacak ve 26. şampiyonluğa bir adım daha yaklaştıracaklar.

- Osimhen, Singo ve Uğurcan transferlerinin toplam 130 milyon Euro'luk bonservislerinin 80'ini ödedik. Kadrodan oyuncu satmayı planlamıyoruz.

- Devler Ligi'ndeki performansımızla son 2 ayda 60 milyon Euro kazandık.

- Bu sezon forma satışlarımızda nisan itibarıyla 945 bin seviyesine ulaştık. Toplam ürün satış adeti ise 4.9 milyona çıktı.

- Fenerbahçe maçında her zamanki itidali korumak zorundayız. Son haftalardaki gelişmelere baktığımız zaman, provoke edici olaylar olabilir. Bunların hiçbirine gelmemeliyiz.



BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Galatasaray Kulübü'nün 2026-27 dönemi bütçe tasarısı onaylandı. Haziran 2026-Mayıs 2027 için yapılan bütçe, oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçenin 4 milyar 165 milyon TL'lik gelir, 3 milyar 803 milyon Lira'lık gider olması ve 362 milyon Lira'lık kâr bekleniyor.