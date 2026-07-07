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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Rafael Leao için amansız takip

Rafael Leao için amansız takip
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Milan'dan ayrılacağı iddiaları İtalyan basınında her gün konu olan Rafael Leao için G.Saray yönetimi de hazır bekliyor! Portekizli hücumcunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, 50 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncuya bu bonservisi ödemek istemiyor. Yakın takibini sürdürecek olan G.Saray yönetimi, kiralama teklifi ile Serie A ekibinin karşısına çıkacak. Sol kanadın yanı sıra forvet olarak da görev alabilen 27 yaşındaki oyuncu için sürekli nabız yoklanacak.

İCARDİ İLE SON TANGO
Arjantin'de tatilini geçiren ve aynı zamanda teklifleri düşünen Mauro İcardi, bir yandan da magazin basını ile kavga halinde. Yıldız oyuncu, China Suarez ve kendisi ile ilgili çıkan haberlere sık sık tepki gösterirken G.Saray cephesi ile henüz köprüler atılmadı. Aslan, 1+1 kontrat ve yıllık 5 milyon Euro önerdi. Tangocu ise direkt 2 yıl sözleşme isterken ücretin ise 7 milyon Euro olmasını talep ediyor. Oyuncunun temsilcisi Elio Pino'nun başkan Dursun Özbek ile son bir görüşme yapması bekleniyor.

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#MAURO İCARDİ #DURSUN ÖZBEK #CHİNA SUAREZ

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Rafael Leao için amansız takip
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