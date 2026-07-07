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Giriş Tarihi: 7.07.2026

Rakipler canlandı!

20 yaşındaki hücumcuda Galatasaray, 45 milyon Euro’luk bonservisi düşürmek için pazarlıkta! İki Serie A kulübü ise sol şeritte hızlanmaya başladı

ÇAĞDAŞ HALICI
Rakipler canlandı!
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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yine son 16 hedefi koyan G.Saray, transfer içinse temkinli adımlar atıyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları verilecek bonservis miktarını en az seviyede tutarak mali dengeyi korumak isterken yerli zorunluluğu ile birlikte Can Uzun ismi de gündemden düşmüyor. 20 yaşındaki hücumcu için kulübü Eintracht Frankfurt ile temas kurulurken Almanlar, 45 milyon Euro altına bırakmayı düşünmüyor. Bu bedelin yüksekliği nedeniyle yönetim frene basarken bu transferde yeni rakipler çıktı. Alman Bild'e göre İtalya'dan Napoli ile Milan futbolcunun durumunu takibe aldı. Serie A'nın devleri henüz Frankfurt'un kapısını resmi olarak çalmadı ancak ilk adımları attı. İngiltere'den de Can Uzun'a ilgi bulunduğu ancak bunun yüksek bonservis nedeniyle zor ihtimal olduğu öğrenildi.

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Rakipler canlandı!
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