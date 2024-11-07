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Giriş Tarihi: 7.11.2024

Rams Park’ta ateşi Osimhen yakacak!

Rams Park’ta ateşi Osimhen yakacak!
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı takım, Kupa 2'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Tottenham ise Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Ligde geçen haftayı 'bay' geçen ve dinlenme fırsatı bulan Galatasaray, 3 puana kilitlendi. Elfsborg ve Beşiktaş'a karşı çift forvetle mücadele eden Aslan, bugün 4-2-3-1 sistemine dönecek. Mertens tekrar 10 numara pozisyonuna geçerken, ileri uçta tek forvet olarak Osimhen forma giyecek. İcardi ise kulübede olacak. Sakatlığını atlatan Jakobs'un Tottenham maçında riske edilmesi beklenmiyor.

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Rams Park’ta ateşi Osimhen yakacak!
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