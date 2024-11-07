Rams Park’ta ateşi Osimhen yakacak!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında bugün İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak müsabaka, TRT 1'den yayımlanacak. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup devam eden sarı-kırmızılı takım, Kupa 2'de çıktığı 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik yaşadı. Tottenham ise Avrupa Ligi'nde 3'te 3 yaptı. Ligde geçen haftayı 'bay' geçen ve dinlenme fırsatı bulan Galatasaray, 3 puana kilitlendi.İcardi ise kulübede olacak. Sakatlığını atlatan Jakobs'un Tottenham maçında riske edilmesi beklenmiyor.