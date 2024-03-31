Rekora koşuyor

Geçen sezon G.Saray ile şampiyonluk kupasını kaldıran Okan Buruk, çok sayıda rekor kırarken bu yıl da performansıyla yeni başarılara imza atıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatay maçında galip gelmesi halinde sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu da kırmış olacak. Geçtiğimiz sezon son 3 maçtan galibiyetle ayrılan ve bu sezon da 15 iç saha karşılaşmasından üçer puan çıkaran deneyimli çalıştırıcı, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha serisine ortak oldu.
GÜNDÜZ KILIÇ'I GEÇMİŞTİ
Daha önce Gündüz Kılıç'ın 14 maçlık kazanma dönemini geride bırakan ve Rumen çalıştırıcıya yetişen Buruk, salı günü sahadan zaferle ayrılırsa hanesine bir rekoru daha yazdıracak. Mircea Lucescu yönetimindeki G.Saray, Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında üst üste 18 maç kazanmıştı.
ZİYECH'İN ROTASI İLK 11
Afrika Kupası'nda sakatlanan Hakim Ziyech, bir ay sahalardan uzak kalmıştı. Çaykur Rizespor maçında 13, Kasımpaşa deplasmanında 16 dakika sahada kalan Faslı yıldız, milli arada fiziksel olarak hazır hale geldi. Gittiği Fas Milli Takımı'ndan da sağlam dönen deneyimli oyuncu ilk 11'i de zorlamaya başladı.
16 maçta 4 gol-3 asistlik performans sergileyen Hakim Ziyech, sol dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.
JANKAT KULÜBEYE
Kasımpaşa deplasmanında tartışma yaşayan Günay Güvenç'e PFDK tarafından 2 maç ceza verildi. Süper Lig'deki Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında kulübede altyapıdan Jankat Yılmaz oturacak. 19 yaşındaki Jankat, Muslera'nın yedeği olacak. Genç file bekçisi bu sezon U19 Süper Ligi'nde 8 maça çıkarken 11 gol yedi, 1 maçta kalesini gole kapattı.