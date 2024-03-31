Rekora koşuyor

Geçen sezon G.Saray ile şampiyonluk kupasını kaldıran Okan Buruk, çok sayıda rekor kırarken bu yıl da performansıyla yeni başarılara imza atıyor. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırlayacağı Hatay maçında galip gelmesi halinde sarı-kırmızılı takımın başında iç sahada üst üste kazanma rekorunu da kırmış olacak.Daha önce Gündüz Kılıç'ın 14 maçlık kazanma dönemini geride bırakan ve Rumen çalıştırıcıya yetişen Buruk, salı günü sahadan zaferle ayrılırsa hanesine bir rekoru daha yazdıracak.Afrika Kupası'nda sakatlanan Hakim Ziyech, bir ay sahalardan uzak kalmıştı. Çaykur Rizespor maçında 13, Kasımpaşa deplasmanında 16 dakika sahada kalan Faslı yıldız, milli arada fiziksel olarak hazır hale geldi.16 maçta 4 gol-3 asistlik performans sergileyen Hakim Ziyech, sol dizinden sakatlık yaşamazsa sözleşmesindeki opsiyon devreye girecek.Kasımpaşa deplasmanında tartışma yaşayan Günay Güvenç'e PFDK tarafından 2 maç ceza verildi. Süper Lig'deki Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında kulübede altyapıdan Jankat Yılmaz oturacak.